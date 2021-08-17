نصر الله يعلن التواصل مع المسؤولين في سوريا للحصول على "المازوت"

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الثلاثاء، عن التواصل مع المسؤولين في سوريا للحصول على كميات من "المازوت".

وقال نصر في كلمة له، إن "هناك قيادات سياسية شريكة في التغطية على محتكري المحروقات"، مشيراً الى أن "بعض القيادات تجاهلت الاحتكار وركزت على التهريب للتصويب على سوريا واستهداف حلفائها".

وأضاف "نحن نرفض التهريب ولا نغطي أحداً ونعمل على تأمين المازوت للمستشفيات والبلديات"، مشدداً بالقول "تواصلنا مع المسؤولين في سوريا للحصول على كميات من المازوت لتلبية طلب المستشفيات والأفران".



وتابع "تلقيت رسالة من مستويات عليا في سوريا للمساعدة على منع التهريب لأنه يضر بخططها الاقتصادية"، موضحاً أن "بعض من يقوم بتهريب المحروقات إلى سوريا هو في الظاهر من أعدائها".