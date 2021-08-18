البابا فرنسيس يوجه دعوة بشأن لقاحات كورونا

أصدر البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، نداء حث فيه الناس على التطعيم ضد كوفيد -19، قائلا إن اللقاحات يمكن أن تضع حدا للوباء لكن يجب أن يأخذها الجميع.

وقال البابا في رسالة فيديو تم إرسالها نيابة عن المجموعة الأمريكية غير الربحية، Ad Council وتحالف الصحة العامة COVID Collaborative، "بفضل الله وعمل الكثيرين، لدينا الآن لقاحات لحمايتنا من COVID-19".

وأضاف: "إنهم يمنحوننا الأمل في إنهاء الوباء، ولكن فقط إذا كانوا متاحين للجميع وإذا عملنا معا".

ولفت البابا إلى أن "التطعيم هو وسيلة بسيطة ولكنها عميقة لتعزيز الصالح العام والاهتمام ببعضنا البعض، وخاصة الأكثر ضعفا".

وتتوفر اللقاحات على نطاق واسع في الدول الأكثر ثراء بشكل رئيسي، ولكن عدم الثقة والتردد بشأن الجرعات المطورة حديثا يعني أن العديد من الأشخاص يرفضون تناولها، مما يجعلهم معرضين للخطر بشكل خاص مع انتشار متغير دلتا.

وعلى النقيض من ذلك، لا تزال الدول الفقيرة لا تستطيع الوصول إلى إمدادات اللقاح على نطاق واسع.

وحذر خبراء طبيون من أن متغيرات أكثر خطورة قد تتطور إذا سمح للفيروس بالانتشار في تجمعات كبيرة من الأشخاص غير الملقحين.

وتم تطعيم البابا فرنسيس في مارس الماضي، وقال حينها "إنه التزام أخلاقي".