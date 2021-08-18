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دولة عربية تمنع المعلمين من دخول المدارس.. بشرط

دوليات

2021-08-18 | 09:22
دولة عربية تمنع المعلمين من دخول المدارس.. بشرط
1,190 مشاهدة

رهنت وزارة التربية والتعليم المصرية، دخول المعلمين إلى المدارس بشرط اخذ لقاحات كورونا.

وأرسلت الوزارة أمرا لجميع المديريات التعليمية، نص على أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسؤولية مدير المدرسة تشمل "متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقى أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل" وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وأوضح الكتاب الدوري، أن اللجنة ستقوم بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، ويتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات.
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