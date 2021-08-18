دولة عربية تقر بصورة رسمية "استقبال" الرئيس الأفغاني الهارب

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني واسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية".وكانت مصادر أفغانية قد أفادت بأن الرئيس أشرف غني ووزير دفاعه استقرا مع أفراد من عائلتيهما في الإمارات، وذلك بعد فرارهما من أفغانستان مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.وكانت مصادر إعلامية روسية، قد ذكرت قبل يومين بأن الرئيس الأفغاني هرب ومعه 4 سيارات ومروحية محملة بالمال.ونقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم السفارة في كابل نيكيتا إيشتشنكو قوله إن غني أخذ "4 سيارات محملة بالمال، حاولوا وضع جزء آخر من المال في مروحية، لكن المساحة لم تسع كل الأموال. وتُرك بعض المال ملقى على المدرج".