دون قيد أو شرط.. طالبان تطلق سراح جميع السجناء السياسيين

أمر زعيم حركة "طالبان"، هبة الله آخند زاده، بإطلاق سراح جميع "السجناء السياسيين" في أفغانستان، بعد سيطرة حركته على العاصمة كابل.

وأكدت الحركة على حساب لها في "تويتر" أن هذا القرار يطال كافة سجون البلاد"، مطالبة جميع حكام الولايات اعتبارا من اليوم الخميس بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين (كبارا وصغارا) دون أي قيد أو شرط، وتسليمهم إلى أسرهم".

وتعهدت "طالبان"، بعد سيطرتها على كابل الأحد الماضي، بعدم معاقبة خصومها السابقين والعفو عن المسؤولين في الحكومة المنهارة.

ويأتي ذلك بالتزامن ورود أنباء عن قتل مسلحي "طالبان" حاكم ولاية لوكر السابق، قيوم رحيمي.