بطريقة وحشية.. مسلحو "طالبان" يقتلون حاكما سابقا بعد اقتحام منزله

وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصادر محلية، صحة الأنباء عن مقتل الحاكم السابق، مشيرة إلى أن المسلحين اقتحموا منزله وأخرجوه إلى الشارع عنوة وبطريقة وحشية وقتلوه بالرصاص.وذكر بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن شقيق الحاكم السابق، سلام رحيمي، قتل أيضا.ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استسلام رحيمي إلى "طالبان".وكانت "طالبان" قد تعهدت بعد سيطرة مسلحيها على العاصمة كابل الأحد الماضي بأنها لن تعاقب خصومها السابقين، وأعلنت العفو العام عن المسؤولين في الحكومة المنهارة.