دولة خليجية تشترط التطعيم لدخول مؤسساتها واراضيها

وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر"، أنه "تقرر اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022 وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي".كما اعتمدت اللجنة قرارين، سيبدأ العمل بهما في الأول من أيلول، ويتعلقان "باعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية، مشددة على ضرورة اتخاذ رؤساء الوحدات الحكومية والخاصة ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الضوابط".فيما اعتمدت في قرارها الثاني شرطا لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويتعلق بضرورة تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة "لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى" والخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة".