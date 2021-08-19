عون: ميقاتي يتعرض لضغوط شديدة تعرقل تشكيل الحكومة

وقال عون في بيان: "ثمّة خشية مبرّرة بأن يكون الهدف مما يصدر، الدفع بالرئيس المكلف إلى الاعتذار".ومن جهته، قال رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، في بيان نقله تلفزيون الجديد بعد بيان عون، إنه سيواصل جهوده لتشكيل حكومة".وفي سياق متصل، أوضح ميقاتي أن "الدول المانحة لن تساعد لبنان إذا لم يساعد نفسه."وفي حين يقدم مانحون غربيون مساعدات إنسانية للبنانيين، حيث جمع مؤتمر استضافته فرنسا أمس الأربعاء، 370 مليون دولار، إلا أنهم يطالبون القيادات اللبنانية بتنفيذ إصلاحات قبل إرسال المساعدات إلى بلادهم.وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، الإثنين الماضي، عن تفاؤلهما بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية.