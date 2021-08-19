البيت الأبيض: نتابع تطورات المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت، اليوم الخميس، بأن الشرطة الأمريكية تحقق في بلاغ باحتمال وجود متفجرات في شاحنة متوفقة في محيط مكتبة الكونغرس بواشنطن.وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين يتواجدون في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة ناسفة قابلة للتفجير.ويأتي ذلك بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يناير.