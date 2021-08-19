​واشنطن.. نشر صورة صاحب "الشاحنة المفخخة" بمحيط الكونغرس

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الرجل الذي قام ببث مباشر على الإنترنت ادعى وجود عبوة ناسفة في شاحنته، كما ألقى أوراقا نقدية في الشارع.وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من اليوم أنه يراقب من كثب التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس، ويتلقى إحاطة من قوات إنقاذ القانون بهذا الشأن.وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين يتواجدون في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة ناسفة قابلة للتفجير.