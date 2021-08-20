ضحايا ومفقودون في انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر (فيديو)

انهار عقار مكون من 5 طوابق في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة (شمالي مصر)، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وما زال البحث جاريًا عن مفقودين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة رجل سبعيني مقيم في العقار وجثمان امرأة، وجثة مهندس (39 عامًا) تصادف مروره في الشارع لحظة انهيار العقار، كما تمكنت من انتشال أحد المصابين.

ضحايا ومفقودون في انهيار عقار مأهول بالسكان في #مصر pic.twitter.com/MZs9MfIBmk — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 20, 2021

كما عثر مسعفان على 23 ألف جنيه أثناء نقل الجثث من أسفل عقار دمنهور المنهار، وقاما بتسليمها للجهات المعنية.

وأفادت تقارير محلية بأن العقار مأهول بالسكان وتسكن به 6 أسر، وكان غالبيتهم خارج المنزل أثناء انهياره.

بدروه، وجه محافظ البحيرة بإخلاء 3 عقارات مجاورة للمنزل المنهار تحسبًا لأي سقوط آخر محتمل، وفرض كرودن أمني بالمكان.

والعقار لم يصدر له أي قرار إزالة إذ تشير الشواهد أن حالته الخارجية كانت جيدة.

لكن المحافظ أكد أنه سيتم مراجعة كل العقارات القديمة من قبل لجنة العقارات الآيلة للسقوط.

وتشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات لأسباب عدة كالبناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء.