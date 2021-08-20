واشنطن تكشف رقماً قياسياً في حمولة طائرة الإجلاء من كابل

وكان التقدير الأوّلي يفيد بوجود 640 أفغانيا نقلوا في حافلات صغيرة فوق المدرج، ولكنّه لم يأخذ في الحسبان 183 طفلاً كانوا في غالبيتهم يجلسون في أحضان أهلهم، وفق توضيح صدر عن القيادة الجوية العسكرية.ويعدّ الرقم قياسياً لطائرة نقل عسكرية من طراز "سي-17 غلوب ماستر III"، وهو يمثّل أكثر من ضعف قدرتها الاستيعابية.ولم يحدد البنتاغون عدد أفراد طاقم هذه الطائرة التي أقلعت الأحد في ظروف طارئة.وأكدت القيادة العسكرية الأميركية أن الطائرة "نقلت بسلام 823 أفغانياً من مطار حامد كرزاي الدولي"، وذلك بعدما سعت الثلثاء إلى التقليل من جو التسرع والفوضى الذي ساد عمليات الإجلاء.