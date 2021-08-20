رئيس عربي يكشف عن مخطط لاغتياله

ودعا قيس سعيد وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية، من أسماهم “القضاة الشرفاء“ إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، قائلا ”لا أريد أن أتحدث عن بعض القضايا التي وقعت بالأمس وأوّل أمس وفي الأيام الماضية عن التجاوزات التي حصلت من قضاة.. تجاوزات من المؤتمنين على تطبيق القانون“.وتابع سعيد خلال إشرافه بقصر قرطاج، على موكب التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا، ”نحن هنا لتوقيع هذه الاتفاقية لأن الظروف تقتضي ذلك ولأننا لن نترك شعبنا يعيش جائعا“.وقال سعيّد ”انتهت قصص باش حانبة والخزناجي.. تونس ليست مملكة لأحد ولا الصهر له حصانة ولا القاضي له حصانة ليأخذ المليارات ..أعوان الجمارك يحجزون أموالا ضخمة ثم يقولون تونس فقيرة“.وأضاف سعيّد ”ليست هذه التدابير الاستثنائية التي نرغب في اتخاذها ولو رغبنا في القيام بها لفعلنا لأنّ لدينا الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق ولينتبهوا الى ما يفعلون“.