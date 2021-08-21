خبر سار عن الرضيع الأفغاني الذي هز العالم بصورته في مطار كابل

اللقطة التي أخذت من مطار كابل انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وهزّت العالم ليبقى السؤال الأهم يحوم حول مصير ذلك الطفل الرضيع.وبينما أثارت مشاهد الفوضى واليأس والمعاناة التي شهدها الأفغانيون منذ سقوط كابل في يد طالبان الأسبوع الماضي، موجة من الانتقادات تجاه قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب، جاءت صورة الرضيع لتزيد الطين بلة.إلا أن المتحدث باسم مشاة البحرية الأميركية جيمس ستينجر، أعلن أن الرضيع بخير، وأنه تم لم شمل والديه معه.

كما أوضح أنه تم تسليم الرضيع إلى القوات الأميركية من فوق الجدار المحيط بمطار كابل في أفغانستان يوم الخميس الماضي، مؤكداً أن عائلة الطفل باتت برفقته اليوم.وكتب الرائد ستينجر في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الطفل الرضيع الذي شوهد في الفيديو نُقل إلى مركز للعلاج في الموقع، وتلقى رعاية طبية.كما أكد أن الرضيع تم لم شمله مع والديه، وأنه بات اليوم في مكان آمن.وفيما لم يقدم الرائد تفاصيل إضافية حول جنس الطفل أو عدد الأطفال الذين تم نقلهم إلى مرافق علاج مماثلة في الأيام الأخيرة، أرسل سلسلة من الصور تظهر مشاة البحرية وهم يلعبون مع الأطفال عند نقاط التفتيش العسكرية ويمدون الأطفال بالماء، معتبراً ذلك مثالاً حقيقياً على احترافية العناصر باتخاذ قرارات سريعة في الأوقات الصعبة، وفق تعبيره.