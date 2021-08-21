استخدمه "ترامب".. دولة أوروبية تستخدم عقاراً جديداً لمصابي كورونا

وأوضحت أن عقار "رونابريف" أظهر قدرات جيدة على منع العدوى وتقليل الحاجة لدخول المرضى المستشفيات لتلقي العلاج.ويعد هذا النوع من العقار هو أحد العقاقير التجريبية التي استخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد إصابته بالعدوى العام السابق.يُشار إلى أن كلفة هذا العقار مرتفعة، لذا يُحتمل قصر استخدامه على الحالات شديدة الخطورة.يذكر أن العقار، الذي طورته الشركة الأميركية Regeneron، حصل على دعم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).كما أظهرت التجارب السريرية أن العقار ساعد في الوقاية من عدوى كورونا وكذلك في تقليل مخاطر الاستشفاء أو الأعراض ذات الحالات الشديدة، عند إعطائها بعد فترة وجيزة من الإصابة بالمرض.والعقار يُعرف باسم Ronapreve "رونابريف"، وهو أول دواء مضاد للأجسام المصطنع يتم اعتماده في المملكة المتحدة، والذي أشاد به وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد ، باعتباره "خبرًا رائعًا".وقال جافيد إنه يأمل أن يكون متاحًا لمرضى خدمة الصحة الوطنية NHS في أقرب وقت ممكن.