ممثل المرشد الإيراني في باكستان يكشف مفاجأة تخص "طالبان"

وأكد ممثل المرشد في حديث نقلته وكالة "جماران" الإيرانية الإخبارية: "لم تتغير ماهية "طالبان" وهويتها، ولا يجوز تطهير سلوكها".وتابع: "يجب التمسك بالحيطة والحذر في ما يتعلق بـ "طالبان" ورصد ما يجري في أفغانستان عن كثب دون الدخول في أي مواجهة".وأضاف: "لا ننسى أن "طالبان" هي كما كانت... قلت لأحد الدبلوماسيين إن "طالبان" وإن تعلم زعماؤها طريقة الحكم ولغة الدبلوماسية، وحتى إذا أدعو للتعايش السلمي مع مختلف الأقوام في هذا البلد، فإن معظم منتسبيها يبقون بعيدين عن التعقل".وأشار إلى أن "الصين هي أول من اعترف بـ "طالبان" ومن المحتمل أن تتوصل لاتفاق مع الليبراليين والعلمانيين، لكن من المستبعد اتفاقهم مع الدول والحركات الدينية".