ترامب يهاجم بايدن مجددا: طريقة انسحابه من أفغانستان "أكبر إذلال" للسياسة الأمريكية

Trump tonight ripping Biden’s decision to withdraw our military from Afghanistan. I kid you not… this is what he says. Watch it for yourself. #TrumpRally #TrumpRallyAlabama pic.twitter.com/Fk0cHK2T4x — Ed Greenberger (@EdGreenberger) August 22, 2021

وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه بولاية ألاباما: "خروج بايدن الفاشل من أفغانستان هو العرض الأكثر إثارة للدهشة لعدم الكفاءة الفادحة لزعيم الأمة على مر التاريخ".وألقى ترامب باللوم على بايدن لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته، وتحسر على الأفراد والمعدات الأمريكية التي تركت وراءها مع انسحاب القوات.، قائلا: "هذا ليس انسحابا. هذا استسلام كامل".وأضاف ترامب إن طالبان، التي تفاوض معها، تحترمه، مشيرا إلى أن الاستيلاء السريع على أفغانستان لم يكن ليحدث لو كان ما يزال في منصبه.وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "كان من الممكن أن نخرج بشرف. كان يجب أن نخرج بشرف. وبدلا من ذلك خرجنا بعكس الشرف تماما".وألقى ترامب، الجمهوري الذي يعتزم الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024، باللوم مرارًا على بايدن، لسقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان، على الرغم من أن الانسحاب الأمريكي الذي تسبب في الانهيار تفاوضت عليه إدارته.هذا وبسطت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.ومع دخول حركة طالبان إلى كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت، وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، فوضى عارمة، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين حاولوا الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.ويحاول قادة طالبان تشكيل حكومة جديدة بعد أن سيطرة قواتهم على جميع أنحاء البلاد مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عاما، ومع انهيار الحكومة والجيش المدعومين من الغرب.