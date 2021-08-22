عروس عمان الهاربة تثير ضجة واسعة في الأردن وهذه قصتها! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو يوثق مشهداً غير عادي لفتاة تركض في شوارع العاصمة عمان بفستان الزفاف.

عروس عمان الهاربة

وتظهر عروس عمان الهاربة بالفيديو وهي تمسك بأطراف فستانها وتركض وسط السيارات، بينما تتبعها سيدة مُحجبة وكأنها تحاول الإمساك بها.

وأثار مشهد عروس عمان جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين اعتقدوا للوهلة الأولى أنه تم إجبارها على الزواج، وقررت استجماع قوتها والهرب.

حقيقة تعرض عروس عمان للعنف وهربها!

وأبدى آخرون تعاطفاً واسعاً معها، ورجحوا تعرضها للعنف من قبل أسرتها، قبل أن تخرج عروس عمان بنفسها عن صمتها وتكشف الحقيقة.

وقالت الفتاة بمقطع فيديو آخر أنها ليست هاربة، وإن ما شاهده الناشطون مجرد جزء من جلسة تصوير متفق عليها.

وأعاد الإعلامي الأردني محمد أبو الهيجاء نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع (فيسبوك)، وأرفقه بشرح ملابساته قائلاً: (حنان بنت مودل حبت تعمل نهفة كثير من الناس فكرت انها هاربة من عريسها، انتو بتصدقوا انه البنت لما يجيها عريس