دولة مجاورة تسجل حصيلة وفيات "كارثية" جراء كورونا

وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في ايران، اعلنت الصحة الايرانية اصابة 36 الفا و419 شخصا منذ امس السبت لغاية اليوم، وارتفاع اجمالي عدد المصابين داخل البلاد الى 3 ملايين و932 الفا و472 شخصا.كما نوه البيان الى تعافي 3 ملايين و932 الفا و472 شخصا من بين المصابين بالفيروس الوبائي، او مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في البلاد لحد الان.