دولة مجاورة تسجل حصيلة وفيات "كارثية" جراء كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، اليوم الأحد، عن 684 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في ايران، في حصيلة غير مسبوقة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الى 102 الف و38 حالة.
وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في ايران، اعلنت الصحة الايرانية اصابة 36 الفا و419 شخصا منذ امس السبت لغاية اليوم، وارتفاع اجمالي عدد المصابين داخل البلاد الى 3 ملايين و932 الفا و472 شخصا.
كما نوه البيان الى تعافي 3 ملايين و932 الفا و472 شخصا من بين المصابين بالفيروس الوبائي، او مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في البلاد لحد الان.