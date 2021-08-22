بالصور.. أفغانية تلد في طائرة أميركية خلال رحلة إجلاء

وقالت القيادة في تغريدة عبر تويتر، "في خضم الرحلة من قاعدة أميركية في الشرق الأوسط متجهة إلى ألمانيا، بدأت المرأة الحامل تشعر بانقباضات ومضاعفات.. وقرر قائد الطائرة خفض الارتفاع لزيادة الضغط في الطائرة، الأمر الذي سمح (...) بإنقاذ حياة الأم".وبعد الهبوط مباشرة، ساعد الجيش الأميركي المرأة الأفغانية في عملية التوليد في الطائرة قبل أن تنقل مع مولودتها إلى مستشفى قريب.وبحسب التغريدة، فإن الوالدة والطفلة "بصحة جيدة".