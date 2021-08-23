دولة عربية تشترط تلقي اللقاح للسماح بدخول اراضيها

وقال الطيران المدني في بيان عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، إنه "سيسمح بالدخول إلى أراضي السلطنة كل من تلقوا جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة من اللقاح شريطة أن يكون قبل 14 يوما من الموعد المجدول للتوجه للسلطنة وشهادة فحص سلبية".وأضافت أنه "يعفى من الحجر الصحي جميع القادمين إلى السلطنة الذين يبرزون شهادة البلمرة PCR لفيروس "كورونا" ، متضمنة بنتيجة سلبية تثبت خلو المسافر من المرض صادرة من أحد المختبرات الطبية المعتمدة، على ألّا تتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوقت المجدول للوصول إلى السلطنة 96 ساعة للرحلات، التي تزيد مدتها عن 8 ساعات شاملة التوقف في مطارات أخرى، و72 ساعة للرحلات التي تقل عن 8 ساعات".