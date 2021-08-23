طالبان ترهن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان بشرط

وقال مصدر في طالبان "اتُّخذ قرار بأنه لن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة في ظل وجود جندي أميركي واحد في أفغانستان".وكانت طالبان قد حذرت اليوم، من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا مددت الولايات المتحدة وحلفاؤها وجودهم في أفغانستان إلى ما بعد الأسبوع المقبل.وقال متحدث باسم طالبان إن 31 آب الجاري هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وإن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد "الاحتلال".