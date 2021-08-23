فايزر يحصل على الموافقة النهائية من هيئة الغذاء والدواء الأميركية

وحتى الآن، كان اللقاح موجودًا في السوق الأميركية بموجب ترخيص استخدام الطوارئ، والذي منحته الـ FDA في ديسمبر. ومنذ ذلك الحين، تم إعطاء أكثر من 204 ملايين جرعة Pfizer، وفقًا للبيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وكان مسؤولو الصحة الفدراليون يتعرضون لضغوط متزايدة من المجتمع العلمي والمجموعات المختلفة للموافقة الكاملة على لقاح Pfizer و BioNTech منذ أن قدم صانعو اللقاح طلبهم إلى FDA في أوائل مايو.