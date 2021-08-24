الصحة العالمية تكشف عن تطورات الاوضاع الصحية في افغانستان

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن إمداداتها الطبية في أفغانستان تكفي لمدة أسبوع فقط.

قال مسؤول إقليمي كبير في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لديها إمدادات كافية في أفغانستان تكفي لمدة أسبوع، معللا ذلك بتوقف عمليات تسليم معدات طبية من الخارج بسبب قيود في مطار كابل، بحسب رويترز

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن تسليم أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية بما في ذلك المعدات الجراحية ومستلزمات سوء التغذية الحاد قد توقفت بسبب القيود في مطار كابل.

وقال مسؤولون من مكتب شرق البحر المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن وكالة الأمم المتحدة كانت قلقة أيضًا من أن الاضطرابات الحالية في أفغانستان قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الإصابات بكوفيد -19، مع انخفاض اختبارات الفيروس بنسبة 77% في الأسبوع الماضي.

وأكدوا أن 95% من المرافق الصحية في أفغانستان لا تزال تعمل، لكن بعض الموظفات لم يعدن إلى مناصبهن وأن بعض المريضات خائفات من مغادرة منازلهن.