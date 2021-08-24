لا اريد ان يحاكمني "خواجة".. البشير يرفض تسليمه للجنائية الدولية

وقال البشير، من داخل قفص الاتهام بمقر محاكمته بمعهد الأدلة الجنائية شرق العاصمة الخرطوم، "أوافق على محاكمتي من قبل أسوأ قاضٍ "قحاتي"، في إشارة للائتلاف الحاكم قوى الحرية والتغيير".وأضاف أنه "يفضل قطع رقبته على أن يحاكم أمام قاضٍ (خواجة)"، وهو لفظ دارج يشير للأوروبيين.وأوضح البشير، أن "صحته سليمة وأنه لا يعاني من أي أمراض خاصة الأمراض المزمنة كالضغط والسكري".وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل السوداني، نصرالدين عبدالباري، عن موافقة مجلس الوزراء على تسليم البشير ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، للمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمتهم في قضايا الإبادة الجماعية في دارفور.