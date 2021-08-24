Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الولايات المتحدة تبدأ بسحب قوات عسكرية من أفغانستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بشروط.. دولة خليجية تسمح بعودة المقيمين من بعض الدول

دوليات

2021-08-24 | 13:20
بشروط.. دولة خليجية تسمح بعودة المقيمين من بعض الدول
830 مشاهدة

قررت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المُعلق القدوم منها في تسهيلات جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المُعلق القدوم منها، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في مايو الماضي، عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر السماح للقادمين من الإمارات وألمانيا وأميركا وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان بالدخول إلى المملكة.

كما أكد تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

ويتبقى من قائمة الدول العشرين التي أعلنت وزارة الداخلية السعودية في فبراير الماضي تعليق السماح بدخولهم الدول التالية الأرجنتين وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا ولبنان ومصر والهند، وهم الدول التي ينطبق عليها القرار الأخير.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:08 | 2021-08-24 16:08
15:44 | 2021-08-24 15:44
15:32 | 2021-08-24 15:32
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تحذير.. لا تضع جهاز &quot;الراوتر&quot; في هذه الأماكن
30.46%
06:00 | 2021-08-23
تحذير.. لا تضع جهاز "الراوتر" في هذه الأماكن
06:00 | 2021-08-23
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
15.71%
09:02 | 2021-08-23
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
09:02 | 2021-08-23
أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى في البصرة (فيديو)
14.73%
02:29 | 2021-08-24
أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى في البصرة (فيديو)
02:29 | 2021-08-24
مجلس الوزراء يقر جملة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية
14.1%
08:34 | 2021-08-24
مجلس الوزراء يقر جملة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية
08:34 | 2021-08-24
الموقف الوبائي والتلقيحي.. العراق يتجاوز عتبة الـ3 مليون مُلقح
13.79%
09:18 | 2021-08-24
الموقف الوبائي والتلقيحي.. العراق يتجاوز عتبة الـ3 مليون مُلقح
09:18 | 2021-08-24
سباق بين عجلتي &quot;تكتك&quot; ينتهي بحادث مروع (فيديو)
11.21%
06:22 | 2021-08-23
سباق بين عجلتي "تكتك" ينتهي بحادث مروع (فيديو)
06:22 | 2021-08-23
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.