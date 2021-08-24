الجامعة العربية تعلق على إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب

ودعا أبو الغيط البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقودا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.يذكر أن الجزائر قررت اليوم الثلاثاء قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "استمرار الأعمال غير الودية والعدائية الصادرة من المملكة ضد الجزائر"، وفقا لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.