تركيا تعلق على رسالة "طالبان": نتعامل معها بتفاؤل حذر

وشدد الرئيس التركي على أن "خطوات (طالبان) وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان"، لافتا إلى أن "تركيا ستواصل الحوار الوثيق مع جميع الأطراف في أفغانستان بما يتماشى مع هدف استقرار البلاد".ويأتي تصريح أردوغان تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء قواتها من أفغانستان "بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة".وكانت "طالبان" التي تسيطر على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل أكدت أنها "لا تريد رؤية عسكريين أتراك في البلاد".وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء: "نريد علاقات جيدة مع تركيا لكننا لا نريد وجود عسكريين لها في أفغانستان".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجهت الحركة طلباً إلى تركيا لـ"مساعدة الشعب الأفغاني".وأوضح المتحدث باسم الحركة، محمد نعيم وردك، أنه يمكن أن يكون لتركيا "دور مهم وبناء وإيجابي في أفغانستان وفي بناء وتعمير البلد"، مصرحا: "نحن نحتاج إلى هذا".