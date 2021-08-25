أول تصريح لوزير الخارجية الإيراني الجديد يخص دول الجوار

وفي تغريدة له على "تويتر" بعد أن حاز ثقة المجلس النيابي بحصوله على 270 صوتا مؤيدا، كتب عبداللهيان: "أشعر بالفخر أنني وبحصولي على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، أصبحت ممثلا لشعب إيران العظيم على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية".وأضاف: "عازمون على اعتماد سياسة خارجية متوازنة وناشطة وذكية مبنية على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة".ولفت إلى أن "دول الجوار ودول آسيا تأتي في مقدمة أولويات فترة توليه الوزارة".