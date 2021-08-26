إيران توافق على استقبال عدد من الطائرات الأفغانية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية محمد حسن ذيبخش، اليوم الخميس، أن بلاده وافقت على استقبال عدد من طائرات شركة "كام إير" الأفغانية بناء على طلب الشركة.

وقال ذيبخش أن مالك شركة الخطوط الجوية الأفغانية "كام إير" طلب نقل عدد من طائرات الشركة إلى المطارات الإيرانية، وذلك على خلفية الاضطرابات والتوترات في مطار العاصمة الأفغانية، كابول، وفقا لوكالة ارنا.

وأكد المسؤول الإيراني أنه في إطار التعاون مع دول الجوار، تم إصدار تصاريح هبوط لهذه الطائرات الأفغانية في المطارات الإيرانية"، موضحا أن هذه الطائرات لا تحمل مسافرين".

ولا يزال آلاف الأشخاص ينتظرون داخل وخارج مطار كابول، على أمل السفر خارج البلاد، في وقت تسارع الدول لإجلاء رعاياها بحلول الموعد النهائي 31 أغسطس/ آب الجاري.