طائرة عسكرية إيطالية تتعرض للنيران خلال إقلاعها من مطار كابل

كشف مصدر ايطالي، عن تعرض طائرة عسكرية إيطالية الى اطلاق نار خلال إقلاعها من مطار كابل في افغانستان.

وقال المصدر ان "الطائرة "سي 130" التي أقلعت من كابل تحمل 98 مدنيا وعددا من الصحفيين مشيرا الى انها لم تتعرض الى بأذى".

