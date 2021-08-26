مصادر: مقتل 11 شخصا بالتفجير الانتحاري في مطار كابل وجرح جنود اميركيين

وذكرت مصادر بريطانية، أن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.من جهتها قالت وزارة الدفاع التركية إن انفجارين وقعا خارج مطار كابل ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية.وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد اكد على حسابه في "تويتر" وقوع تفجير انتحاري في محيط مطار كابل في العاصمة الافغانية.ويأتي الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناكوحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.