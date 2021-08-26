140 قتيلاً وجريحاً حصيلة تفجيري مطار كابل

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)، واصفا إياه بـ"هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين".كما أشار كيربي إلى أن انفجارا واحدا آخر على الأقل دوى بالقرب من موقع الأول، أمام فندق "بارون" الواقع مقابل المطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصدر دفاعي بريطاني ترجيحه أن أحد التفجيرين كان انتحاريا بينهما نفذ الثاني بواسطة سيارة مفخخة.كما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن وزارة الصحة الأفغانية تأكيدها أن الهجوم خلف أكثر من 40 قتيلا و100 جريح.بدوره، صرح المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، حسب قناة "طلوع نيوز"، أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 52 شخصا على الأقل، فيما أعلن مستشفى الطوارئ في كابل عن استقباله حوالي 60 جريحا حتى الآن.وأكدت قناة "فوكس نيوز" وجود ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل بين الجرحى، فيما ذكر مسؤول بحسب وكالة "رويترز" أن عدد المصابين بين العسكريين الأمريكيين قد يصل إلى خمسة أشخاص، وفقا للمعطيات الأولية.وحثت سفارتا فرنسا والولايات المتحدة في كابل الناس على الابتعاد فورا عن المطار، فيما أكد مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أن هناك هناك خطر لشن هجمات جديدة.ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع آخر قولهما أن تنظيم "داعش" يقف وراء الهجوم.وأكد مصدر مطلع على تقارير للكونغرس بحسب "رويترز" أن مسؤولين أمريكيين يعتبرون أن "جماعة خراسان" الفرع المحلي لتنظيم "داعش"، قد تكون وراء التفجير.