غوتيريش يدعو قادة لبنان لتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل عاجل

وقال المتحدث أن "غوتيريش عبر عن قلقه البالغ تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان".وأشار دوجاريك إلى أن "لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة "لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف المعاناة وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل".