مقتل 12 عسكرياً أميركياً بانفجاري مطار كابل

نقلت وسائل إعلام غربية، مساء الخميس، عن مصادر عدة أن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن مقتل 12 عسكرياً أمريكياً على الأقل.







وذكر مسؤولان أمريكيان لوكالة "أسوشيتد برس" أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 عسكريا في صفوف القوات الأمريكية بينهم 11 عناصر في المشاة البحرية وطبيب عسكري، محذرين من أن الحصيلة قد ترتفع.



وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، مقتل "عدد" من العسكريين الأمريكيين في الهجوم.

وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.