البنتاغون: طالبان أحبطت عدداً من الهجمات

وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيت ماكينزي: "أعتقد أنه لا توجد حاليا أي دلائل قد تقنعني بأن "طالبان" من سمح بحدوث ذلك".وأوضح ماكينزي أن "طالبان" مهتمة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في المهلة المحددة أي حتى 31 أغسطس، لأن الحركة تأمل في استعادة السيطرة على مطار كابل... "لدينا أهداف مشتركة".وأكد أن الولايات المتحدة تتبادل معلومات مع "طالبان" حول الهجمات الإرهابية التي قد يتم تحضيرها بما في ذلك لاستهداف المطار، وشدد على أن عناصر الحركة "أحبطوا عددا من مثل هذه الهجمات".وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.