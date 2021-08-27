تقرير صادم.. أميركا سلمت طالبان قائمة بأسماء المتعاونين معها

وأثار قرار تقديم أسماء محددة لطالبان، التي لها تاريخ في قتل الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية غضب المشرعين والمسؤولين العسكريين.وقال مسؤول دفاعي كان من المعارضين لهذه الخطوة "في الأساس وضعت طالبان كل هؤلاء الأفغان على قائمة القتل إنه مروّع وصادم ويجعلك تشعر بأنك احمق".