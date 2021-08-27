منتخبنا الأولمبي يخسر أمام منتخب ليبيا الأول ودياً

خسرَ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب ليبيا الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، صباح اليوم الجمعة، في مباراته الودية الأولى ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة أزميت التركية.

وتقدمَ منتخب ليبيا أولاً بالنتيجة من ركلة جزاء بالدقيقة 10، قبل أن يعادل منتخبنا الاولمبي النتيجة بهدف اللاعب (أحمد ستريب) من ركلة جزاء بالدقيقة 28، قبل أن يسجل منتخب ليبيا هدفه الثاني بالدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الاول، ليسجل البديل (وكاع رمضان) هدف التعادل لمنتخبنا الاولمبي بالدقيقة 60 من ركلة جزاء، ليعود بعدها منتخب ليبيا ويسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية بالدقيقة (68).

ودخلَ مدرب منتخبنا الاولمبي لكرة القدم، ميروسلاف سوكوب، بتشكيلة مؤلفة من حسن أحمد(عبد العزيز عمار) لحراسة المرمى، ومنتظر عبد الامير ومحمد الباقر كريم وحسن رائد ومنتظر محمد جبر وصادق زامل وكرار محمد (علي شوقي) وعمار غالب ومؤمل عبد الرضا واحمد سرتيب (أثير صالح) ورضا فاضل(وكاع رمضان).

وقدم لاعبو منتخبنا الاولمبي أداءً جيداً خلال شوطي المباراة، وتمكن من تهديد مرمى منتخب ليبيا في أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل.

وسيخوضُ منتخبنا الاولمبي مباراته الودية الثانية مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً أمام فريق نيغدة أنادول التركي، بالتشكيلة الثانية التي لم تلعب مباراة ليبيا الودية.