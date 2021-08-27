رجل يقتل زوجته طعنا.. والسبب؟

شهدت منطقة العارضية في محافظة الفروانية في الكويت، اليوم الجمعة جريمة قتل مروعة، راحت ضحيتها شابة في العقد الثالث من العمر، حيث لفظت أنفاسها عقب تعرضها للطعن من قبل زوجها الذي سلَم نفسه للسلطات الأمنية عقب ارتكابه الجريمة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية "فإن الجاني وهو مواطن كويتي في العقد الثالث من العمر، أقدم فجر اليوم على طعن زوجته داخل منزلهم بسبب خلافات بينهما، قبل أن يسلِم نفسه وسلاح الجريمة إلى الجهات الأمنية".

وقال مصدر لموقع "جرائم ومحاكم" المحلي إن "المواطن طعن زوجته بالسكين إثر خلاف بينهما، ثم سلَم نفسه، بينما انتقل رجال الأمن إلى موقع الجريمة وعاينوا جثة الزوجة وتبينت عليها آثار طعن وضرب".

وأكد المصدر مباشرة الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة واستجواب الجاني، لمعرفة أسبابها وملابساتها قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وتصدَرت الجريمة هذه حديث النشطاء والحقوقيين الذين عبَروا عن استنكارهم قتل الزوجة، لا سيما أنها الحادثة الثانية خلال أسبوع، بعد جريمة القتل المروعة في محافظة الأحمدي، حيث راحت ضحيتها سيدة في الـ68 من عمرها، فارقت الحياة بعد أن أقدم زوج ابنتها على ملاحقتها هي وزوجته وأطلق عليهما أعيرة نارية من كلاشنكوف.