دولة مجاورة تسجل 36279 إصابة جديدة بكورونا

أعلن قسم العلاقات العامة في وزارة الصحة الايرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 36279 إصابة جديدة بكورونا في مختلف محافظات البلاد خلال 24 ساعة.

وأعربت الوزارة عن اسفها لتسجيل 571 حالة وفاة جديدة جراء اصاتبهم بجائحة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فيما بلغ العدد الإجمالي للضحايا 105287، وفقا لوكالة فارس

ونوهت الى ارقاد 4799 مصابا جديدا بوباء كورونا في المستشفيات خلال اربع وعشرين ساعة فيما بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 4869414 منذ تفشي الوباء في البلاد وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين 84 ألفًا 991 شخصاً لحد الآن.

ولفتت الى رعاية 7817 مريضًا مصابًا بـ Covid 19 في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات فيما تم إجراء 28438161 اختبارًا تشخيصيًا لـ Covid 19 في البلاد.

واشارت الى حملة التطعيم العامة في ايران ضد فيروس كورونا، موضحة ان 17 مليونا و 866 ألفا و 483 شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 7 ملايين و 248 ألفًا 918 شخصًا الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات المطعمة 25 مليونًا و 115 ألفًا 401 جرعة لحد الآن.