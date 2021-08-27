شروط إيرانية لاستئناف المفاوضات النووية

وأكد اللهيان، خلال محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ”التزام طهران بالحوار والتفاعل البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة“.وأضاف وزير الخارجية الإيراني، الذي تسلم مهامه خلفا لمحمد جواد ظريف، أنه ”بالنسبة لإيران، فإن المفاوضات التي لها نتائج ملموسة وعملية مصحوبة بحماية حقوق ومصالح الشعب هي مفاوضات مقبولة“.واعتبر عبد اللهيان أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني بشأن القضايا النووية ملزم للحكومة الإيرانية، مضيفا أنه ”في أي مفاوضات، يجب إثبات العمل الحقيقي للأطراف المتنازعة وفقًا لالتزاماتها“.من جانبه، قدم منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال الاتصال الهاتفي، تهانيه لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على انتخابه وزيرا للخارجية، معلنا استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع تعاونه مع إيران.وفي إشارة إلى دور الاتحاد كمنسق للاتفاق النووي ومحادثات فيينا، بين بوريل أن ”الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، وإعلان طهران موعد اجتماع فيينا المقبل“.وتوقفت المحادثات النووية في فيينا يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد ستة جولات من المفاوضات شاركت فيها الولايات المتحدة بطريقة مباشرة، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن استئناف هذه المفاوضات مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة.