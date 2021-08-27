أمين عام جامعة الدول العربية يشارك في قمة بغداد

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح غد السبت ٢٨ الجاري إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الجانب العراقي".وأضاف البيان، أن "المؤتمر، الذي يحضره لفيف من القادة، يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق، وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي".وأكد البيان، أن "الجامعة العربية تواكب العراق وتُثمن عالياً جهوده من أجل تعزيز سيادته وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكذلك نشاطه الملحوظ من أجل الاستقرار الإقليمي ومد جسور التعاون مع مختلف الأطراف".يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله يوم غد السبت بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الاوسط بأكمله.