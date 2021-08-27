بريطانيا تحدد موعد انتهاء عمليات الاجلاء من أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي "خلال بضع ساعات"، لكنه وعد ببذل ما يستطيع لمواصلة اخراج الناس من هذا البلد بعد الموعد النهائي في 31 آب(اغسطس).
وقال جونسون: "بالتأكيد فيما نصل الى الساعات الاخيرة من العملية، لن يتمكن للأسف افراد من المغادرة، افراد يمكن ان يكونوا مؤهلين لذلك".
وأضاف "سنبذل ما في استطاعتنا لمساعدتهم في المغادرة، سنقوم بكل ما نستطيع خلال المرحلة الثانية"، اي بعد انسحاب القوات الاجنبية في 31 آب(اغسطس).
وعلق جونسون "اعتقد ان خسارتهم تؤكد فعلا ضرورة انهاء عملية الاجلاء كما نفعل".