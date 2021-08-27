بريطانيا تحدد موعد انتهاء عمليات الاجلاء من أفغانستان

وقال جونسون: "بالتأكيد فيما نصل الى الساعات الاخيرة من العملية، لن يتمكن للأسف افراد من المغادرة، افراد يمكن ان يكونوا مؤهلين لذلك".وأضاف "سنبذل ما في استطاعتنا لمساعدتهم في المغادرة، سنقوم بكل ما نستطيع خلال المرحلة الثانية"، اي بعد انسحاب القوات الاجنبية في 31 آب(اغسطس).وعلق جونسون "اعتقد ان خسارتهم تؤكد فعلا ضرورة انهاء عملية الاجلاء كما نفعل".