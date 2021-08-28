ضربة جوية أميركية شرقي أفغانستان

وقال الجيش في بيان إن "العملية العسكرية تم تنفيذها بطائرة مسيرة في إقليم ننغرهار، وأسفرت عن مقتل الهدف وفقا للمؤشرات الأولية.وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه أن الضربة استهدفت عضوا في تنظيم داعش يخطط لشن هجمات.وأضاف أن طائرة مسيرة من نوع ”ريبر“ انطلقت من الشرق الأوسط وضربت المسلح وهو داخل سيارة مع عضو آخر من التنظيم مضيفا أن الاثنين قتلا على الأرجح.وتأتي العملية الأمريكية بعد يوم من هجوم خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستتعقب المسؤولين عن الهجوم وإنه أمر وزارة الدفاع بإعداد خطط لضرب الجناة.وأعربت واشنطن عن مخاوفها من عمليات إرهابية قد يشنها تنظيم داعش في أفغانستان خاصة في محيط مطار كابول.وقالت السفارة الأمريكية بكابول السبت، إنها نصحت المواطنين الأمريكيين بتجنب الانتقال إلى المطار بسبب تهديدات أمنية.