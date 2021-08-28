دولة أوروبية تكشف عن تفاوضها مع حركة "طالبان"

وأعلن ماكرون من بغداد حيث يشارك في أعمال مؤتمر "التعاون والشراكة" الإقليمي، أن هذه المحادثات كانت شرطا من شروط دخول باريس في أي مناقشة سياسية مع الحركة التي سيطرت على جل أراضي أفغانستان مع دخول مسلحيها إلى العاصمة كابل في 15 أغسطس.وقال ماكرون إن فرنسا قد أجلت 2834 شخصا بينهم 142 فرنسيا ونحو 2700 أفغاني على متن 15 رحلة منذ 17 أغسطس، مضيفا أن بلاده تجري حاليا "مناقشات هشة جدا ومؤقتة" مع حركة "طالبان" بشأن تمديد عمليات الإجلاء، وذلك بوساطة السلطات القطرية، مشيرا إلى أن الأخيرة قد تتمكن من "إعادة فتح جسور جوية مع أفغانستان" ستجعل ممكنة "عمليات إجلاء في إطار مختلف بالضرورة (عن العمليات المستمرة حتى 31 أغسطس)، لكنها ستتم في إطار متفاوض عليه بالضرورة وبشكل منتظم مع طالبان".