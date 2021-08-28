ساعة مصر السكانية تعلن تجاوز الـ 102 مليون نسمة

ووفقا للساعة السكانية الإلكترونية، فإن "أعلى المحافظات في عدد السكان كانت محافظة القاهرة، وبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين و22 ألفا و308 نسمة، وفي المركز الثاني جاءت محافظة الجيزة، وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و365 ألفا و214 نسمة، وحلت الشرقية في المركز الثالث، إذ بلغ عدد سكانها 7 ملايين و778 ألفا و328 نسمة".جدير بالذكر أن محافظتي شمال وجنوب سيناء، تحتلان المركزين الأخيرين في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكان محافظة شمال سيناء، اليوم ، نحو 486 ألفا و181 نسمة، بينما يبلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء نحو 111 ألفا و723 نسمة، وفقا لأخر الإحصاءات.ويعتبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، هو المصدر الإحصائي الرسمي لإنتاج الإحصاءات والأرقام الرسمية في مصر.