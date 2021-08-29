طالبان: لدينا خبراء لادارة مطار كابل وننتظر اشارة من الامريكيين للسيطرة عليه

وقال مسؤول في طالبان لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن الحركة والقوات الأميركية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار حامد كرزاي على وجه السرعة.كما أضاف قائلا "نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأميركيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابل".إلى ذلك، أكد أن الحركة التي سيطرت على البلاد بعد تقدم خاطف، لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين، مستعد لإدارة المطار.أتى ذلك، بعد أن أوضح مسؤول أمني غربي لرويترز في وقت سابق اليوم، أنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأميركية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.كما أشار إلى أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.وكانت السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية حذرت من تهديد موثوق قد يطال محيط المطار، كذلك فعل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت.