قتلى وجرحى بهجوم طائرة مسيرة على قاعدة عسكرية جنوب اليمن

أفاد وسائل اعلام يمنية، اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى نتيجة هجوم بطائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج جنوب اليمن.

يذكر أن تلك القاعدة كانت استهدفت أوائل العام 2019، بطائرة مسيرة، خلال عرض عسكري، ما أدى في حينه إلى مقتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20. فيما توفي لاحقا اللواء صالح الزنداني، نائب رئيس الأركان في الجيش اليمني، متأثرا بإصابته وقتذاك.