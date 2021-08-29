قتلى وجرحى بهجوم طائرة مسيرة على قاعدة عسكرية جنوب اليمن

أفاد وسائل اعلام يمنية، اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى نتيجة هجوم بطائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج جنوب اليمن.
يذكر أن تلك القاعدة كانت استهدفت أوائل العام 2019، بطائرة مسيرة، خلال عرض عسكري، ما أدى في حينه إلى مقتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20. فيما توفي لاحقا اللواء صالح الزنداني، نائب رئيس الأركان في الجيش اليمني، متأثرا بإصابته وقتذاك.
وتعتبر إحدى القواعد الجوية العسكرية التاريخية التي أسسها البريطانيون في اليمن، وتقع شمال مدينة الحوطة عاصمة لحج، وتبعد عن مدينة عدن مسافة 60 كيلومتراً.
كما تضم مدرجا للطائرات ومخازن أسلحة وملحق سكن طيارين، فضلا عن معسكر لواء من قوات المشاة وآخر لقوات الدروع.
إلى ذلك، تتضمن تلك القاعدة التي تمتد من الشمال إلى الجنوب على طول 20 كيلومترا، معسكرا تدريبيا وورش صيانة الطائرات الحربية والعتاد العسكري الثقيل.
وكان الأميركيون استخدموها سابقا كنقطة انطلاق لمسيّرات تتعقب عناصر القاعدة.