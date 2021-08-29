مقتل مغني مشهور في افغانستان "بوحشية" على يد عناصر طالبان

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الولاية تأكيده أن المسلحين أخرجوا المغني الشعبي فواد أندرابي من منزله وقتلوه.وأشارت قناة Times Now الهندية، نقلا عن نجل المغني القتيل، إلى أن هذا الحادث وقع أمس السبت في قرية كيشناباد في منطقة أندراب التي شهدت مؤخرا مواجهات بين قوات "طالبان" و"التحالف الشمالي" المعارض له الذي يحتفظ بسيطرته على ولاية بنجشير المجاورة.وأكد وزير الداخلية الأفغاني السابق مسعود أندرابي صحة هذه الأنباء على حسابه في "تويتر".ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان "طالبان" نيتها فرض حظر على الاستماع إلى الموسيقى في الأماكن العامة، بدعوى أن "الموسيقى محظورة في الإسلام".