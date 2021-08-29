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طالبان تحظر الموسيقى وتمنع المذيعات من الظهور!

دوليات

2021-08-29 | 10:37
طالبان تحظر الموسيقى وتمنع المذيعات من الظهور!
816 مشاهدة

فرضت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، حظرا على بث الموسيقى وظهور المذيعات على محطات التلفزيون والإذاعة في ولاية قندهار جنوبي البلاد.

أفادت بذلك وكالة "بجهواك" الأفغانية نقلا عن وزارة الثقافة والإعلام المحلية في الولاية.

وقبل أيام أكدت "طالبان" أنها ستفرض حظرا على الاستماع إلى الموسيقى في الأماكن العامة.

يذكر أنه بعد يوم على فرض "طالبان" سيطرتها على العاصمة كابل في 15 أغسطس/آب الحالي، أعلنت قناة TOLOnews أن مذيعات القناة يواصلن القيام بعملهن عبر تقديم نشرات الأخبار.

وفي وقت سابق صرحت "طالبان" بأن الموظفات الأفغانيات سيتمكن في المستقبل من العودة إلى عملهن بعد وضع قواعد ذات الصلة.

ودعت الحركة يوم الجمعة النساء العاملات في قطاع الصحة للعودة إلى عملهن، وشددت على أنها لن تضع أي عراقيل أمام عودتهن لتنفيذ مهامهن على نحو طبيعي.

مع ذلك، أبلغت معلمات وغيرهن من العاملات في بعض الولايات الأفغانية عن تعرضهن لمضايقات من قبل مقاتلي "طالبان"، بالرغم من تعهد الحركة بوضع سياسة للحفاظ على أمن النساء.

وتزامن قرار حظر الموسيقى وعمل المذيعات مع وصول زعيم حركة "طالبان" الملا هبة الله آخوند زاده إلى مدينة قندهار قادما من الخارج، وعقده اجتماعات مع القيادات السياسية للحركة في إطار المشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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